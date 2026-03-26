El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Moraña se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa se mantendrá en torno al 63%, lo que proporcionará una sensación de frescura sin ser excesivamente incómoda.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá despejado hasta aproximadamente las 10:00 horas, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que se espera que la probabilidad de lluvia sea del 0% a lo largo del día. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de lluvia, hará que el ambiente sea agradable para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales. La humedad irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 30 y 60 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda a los que planeen estar al aire libre que se vistan adecuadamente para evitar el frío matutino.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque sin llegar a cubrirse completamente. Las temperaturas se mantendrán estables, y hacia el final de la tarde, se espera que desciendan nuevamente a los 12 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Moraña no querrán perderse.

En resumen, el día de hoy en Moraña se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se prevé.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.