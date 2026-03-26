El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a media mañana, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa, que comenzará en un 58% por la mañana, disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort térmico.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 10 y 14 km/h. En las primeras horas del día, se registrarán ráfagas de hasta 25 km/h, pero a medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un día más tranquilo. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Mondariz.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:53, momento en el cual el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual digno de admirar.

En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.