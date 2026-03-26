El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Moaña se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor será bastante agradable, sin la incomodidad de un ambiente excesivamente húmedo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 29 y 42 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, el viento irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a que la temperatura se sienta más cálida. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden descender ligeramente al caer la tarde, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

No se prevén precipitaciones en Moaña, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad costera.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:54, el cielo seguirá mostrando algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol promete ser un espectáculo visual, con colores cálidos que adornarán el horizonte.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.