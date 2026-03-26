El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La temperatura irá en aumento, alcanzando un pico de 17 grados en las horas centrales de la tarde, lo que hará que el ambiente sea bastante cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 41% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará del noreste a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas más cálidas, lo que será un alivio para quienes se encuentren al aire libre. Las rachas de viento se mantendrán en torno a los 25 km/h durante la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al exterior.

No se prevén lluvias en el pronóstico, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los residentes de Meis pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. La puesta de sol se espera para las 19:54, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una tarde cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.