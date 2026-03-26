El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Meaño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 41% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor será bastante agradable, sin la incomodidad de un ambiente excesivamente húmedo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 30 km/h. Estas condiciones de viento pueden proporcionar un alivio refrescante durante las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el jardín.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes de Meaño disfruten de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 19:54. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día soleado y fresco para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.