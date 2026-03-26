El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 10 grados , y a lo largo de la mañana, se mantendrá en torno a los 9 grados, alcanzando un ligero aumento a 10 grados hacia las 09:00.

A medida que avance el día, se espera un incremento gradual en la temperatura, que alcanzará los 14 grados al mediodía y subirá hasta los 18 grados por la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 60%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero cómodo. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día propicio para paseos y actividades al aire libre.

El viento, que soplará del noreste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más altas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir los planes al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades como paseos en la playa, senderismo o simplemente relajarse en un parque.

Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:54. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 22:00. La noche será fresca, pero sin la amenaza de lluvias, lo que permitirá que los residentes de Marín disfruten de una velada tranquila.

En resumen, el día de hoy en Marín se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.