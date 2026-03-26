El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas frescas y cielos predominantemente poco nubosos. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 4 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

Durante la mañana, el viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 32 km/h y 52 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que realmente marcan los termómetros. La sensación térmica se mantendrá en valores negativos en las primeras horas, con mínimas de -1 grado, y solo comenzará a mejorar a medida que el sol se eleve en el cielo.

A lo largo de la tarde, se prevé que el cielo continúe con nubes altas, aunque sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados, ofreciendo un respiro del frío matutino.

El viento, aunque persistente, comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, con rachas que se mantendrán en torno a los 43 km/h. Sin embargo, la dirección noreste seguirá predominando, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga fresca, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá una buena visibilidad y un ambiente tranquilo para el cierre del día. La puesta de sol se producirá a las 19:51, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables bajo el sol.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente seco y soleado, con temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante las primeras horas del día, y aprovechar las horas centrales para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.