El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la isla desde primera hora de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de los 9 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual que hará que el ambiente sea más cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescor matutino se irá disipando conforme se acerque la tarde, creando un ambiente más confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 24 y 35 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más intenso, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Sin embargo, a medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más apacible.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de un café en una terraza al sol.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 19:54, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer que se reflejarán en el mar.

En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa, con un tiempo soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la isla tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.