El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 10 grados, y se espera que la temperatura alcance su punto máximo hacia la tarde, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día.

El cielo presentará una variedad de condiciones, comenzando con nubes altas en las primeras horas, que darán paso a un cielo poco nuboso durante gran parte de la jornada. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Sin embargo, hacia la noche, las nubes altas volverán a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en ninguna parte del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 32% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será agradable, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas debido a la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más frescas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en A Guarda. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas sin la preocupación de mojarse.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del noreste aportarán un toque fresco, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.