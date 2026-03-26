El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas, alcanzando los 10 grados a las 00:00 y 01:00, y descendiendo ligeramente a 9 grados entre las 04:00 y las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 19 grados entre las 15:00 y las 17:00, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para los habitantes.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a la medianoche y descendiendo a un 40% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que el aire se sentirá relativamente seco, lo que puede ser cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede variar, especialmente con la presencia del viento.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 17:00, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá a lo largo del día.

El estado del cielo se caracterizará por intervalos de nubes altas y períodos de poco nuboso. Durante la mañana y parte de la tarde, se prevé que el cielo esté mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un buen número de horas de sol. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera un aumento en la nubosidad, aunque sin probabilidades de precipitación, ya que se anticipa que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 0% durante todo el día.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.