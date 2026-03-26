El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado durante las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados .

A partir de la tarde, la situación meteorológica cambiará ligeramente. Las nubes altas comenzarán a aparecer, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes de Forcarei podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 13 grados , brindando un respiro del frío matutino.

El viento será un factor a tener en cuenta hoy. Se registrarán rachas de viento del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 1 grado por la mañana, aumentando gradualmente a medida que las temperaturas suban.

Durante la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, y la sensación térmica se ajustará a valores más confortables, alcanzando hasta 12 grados en su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde y acercarse la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, llegando a los 6 grados hacia las 21:00 horas.

El ocaso se producirá a las 19:52, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por la ausencia de lluvias y cielos despejados. Los habitantes de Forcarei podrán disfrutar de actividades al aire libre sin temor a sorpresas meteorológicas. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con un ambiente fresco y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.