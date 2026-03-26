El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 14-15 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un leve incremento en la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 46-55%. Aunque la sensación térmica será agradable, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

El viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 28 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. En las horas pico, se prevé que la racha máxima de viento pueda llegar a los 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas donde el viento pueda ser más intenso.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo seguirá presentándose mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del entorno. El ocaso se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará una sensación de frescura. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.