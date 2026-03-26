El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 63% al inicio del día, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados a las 11 de la mañana, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 56% a las 11 de la mañana y bajando hasta un 42% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación térmica será más agradable a medida que la humedad disminuya.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar un aspecto más gris al cielo, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que significa que los habitantes de Cuntis pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 12 grados hacia el final de la tarde.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 30 y 60 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:27 y el ocaso a las 19:53, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar del sol. En resumen, Cuntis experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido al viento fresco que se espera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.