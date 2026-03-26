El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Catoira disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán claros durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas serán ideales, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 58-60%, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 16 grados hacia la tarde. Las condiciones de poco nuboso comenzarán a aparecer a partir del mediodía, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Catoira podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 30 km/h. A lo largo del día, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 60 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, aunque es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para evitar el frío, sobre todo en las horas más tempranas y al caer la tarde.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados a las 18:00 horas. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, situándose en torno al 45-49%. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:54 horas.

En resumen, el día en Catoira se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y cielos despejados. La combinación de un viento moderado y la ausencia de precipitaciones hará que sea un día perfecto para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. Recuerde abrigarse un poco si planea estar fuera durante la noche, ya que las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados .

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.