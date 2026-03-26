El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los primeros rayos de sol iluminen la localidad a partir de las 07:26. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas oscilen entre los 5 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 6 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 5 grados durante la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 15 grados hacia las 15:00 horas y culminando en 16 grados a las 16:00. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas.

En cuanto a la sensación térmica, se anticipa que se mantenga un par de grados por debajo de la temperatura real, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán sensaciones de 2 grados. A medida que el día avanza, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 16 grados en las horas más cálidas.

El viento será un factor notable hoy, soplando desde el este con velocidades que oscilarán entre los 15 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio del sol hacen de este un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta jornada primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.