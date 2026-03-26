El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 11 y 10 grados , con una ligera tendencia a descender hacia la mañana.

A medida que avance el día, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 6 de la mañana, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando entre el 42% y el 59%, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad que variará entre 15 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 19:54. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados al final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo.

En resumen, el día en Cangas se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las horas de luz. Se recomienda llevar ropa ligera durante el día, pero también una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas comiencen a bajar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.