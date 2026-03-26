El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 42% y el 61% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 24 y 35 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en las primeras horas del día. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y podría ser un alivio en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 28 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

En cuanto a la salida y puesta del sol, los habitantes de Cambados podrán disfrutar de un hermoso amanecer a las 07:27 y un atardecer a las 19:54, lo que brinda la oportunidad de aprovechar al máximo las horas de luz natural.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa fresca del noreste. No olviden protegerse del sol durante las horas más cálidas y disfrutar de este día primaveral en la hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.