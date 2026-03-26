El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 60%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en la mañana.

A medida que avance la jornada, a partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando los 9 grados en las primeras horas y subiendo gradualmente hasta los 17 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que caerá al 49% hacia el mediodía.

El viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. A medida que el viento se mantenga en torno a los 25-29 km/h, se espera que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios naturales que ofrece Caldas de Reis.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con 17 grados , y comenzarán a descender lentamente hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:53, marcando el final de un día que, aunque fresco, será muy agradable.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.