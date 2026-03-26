El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 17 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 39% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el día será mayormente soleado, se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h. Estas condiciones de viento, aunque no serán excesivamente fuertes, podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. A lo largo del día, las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 16:00 horas, con velocidades de hasta 48 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la playa, excursiones o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, Bueu disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables y vientos moderados. La combinación de sol y temperaturas suaves hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras aprovechan este espléndido día de primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.