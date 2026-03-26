El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 60-62%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 11 grados a media mañana, manteniendo un ambiente cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir del mediodía, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían atenuar la luz solar. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo de la tarde. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados . La humedad comenzará a descender, situándose alrededor del 41-46%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más seco. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 19:53, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se verá matizado por la presencia de nubes altas en la tarde. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del noreste harán que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o simplemente disfrutando de la naturaleza en Barro.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.