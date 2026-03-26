El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados durante las primeras horas, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los que se aventuren al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 18 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Esta combinación de temperaturas agradables y viento suave hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la tarde será más cálida y confortable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en los parques y espacios públicos de Baiona.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto afecte la visibilidad ni la temperatura. La transición hacia la noche traerá consigo un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:54.

En resumen, el día de hoy en Baiona se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y una humedad moderada hará que la experiencia sea aún más placentera. Así que, si tienes planes para hoy, ¡no dudes en salir y aprovechar el buen tiempo!

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.