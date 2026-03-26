El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de marzo

El día de hoy, 26 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 8 grados a las 00:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 11:00 y culminando en un máximo de 19 grados entre las 15:00 y las 16:00.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que aparecerán en la tarde. Desde las 00:00 hasta las 05:00, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Sin embargo, a partir de las 06:00, se comenzarán a notar las nubes altas, que se intensificarán a lo largo de la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 22:00, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 35% hacia las 16:00. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas más cálidas, hará que la sensación térmica sea más agradable durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la mañana, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles que podrían ser notables para quienes estén al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que será un día seco y propicio para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y las condiciones climáticas en general favorecerán la realización de planes al exterior, ya sea para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un cielo que se tornará ligeramente nublado por la tarde, pero sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-25T20:57:11.