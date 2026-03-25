El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

Hoy, 25 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , creando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 70-80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas moderadas hará que sea un día agradable para pasear por la costa o disfrutar de un café en una terraza.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en zonas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados en las últimas horas del día. La puesta de sol se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

Hoy, 25 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.