El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

Hoy, 25 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 49% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, la sensación térmica mejorará conforme avance el día, haciendo que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 52 km/h. Es recomendable que quienes planeen salir, especialmente en áreas expuestas, tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 19:53 horas. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvia hará de este un día perfecto para paseos por la playa o actividades en el parque.

En resumen, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y un viento moderado del noreste. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las inclemencias típicas de la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

Hoy, 25 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , creando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.