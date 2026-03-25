El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 25 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas o al aire libre, donde el viento puede ser más fuerte.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Vila de Cruces disfruten de un día sin lluvias, aunque la bruma y la niebla podrían ser un factor a considerar en las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas más bajas o cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la tarde, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que mantengan precaución. La puesta de sol se producirá a las 19:51, momento en el cual el cielo podría estar cubierto, ofreciendo un espectáculo visual menos claro que en días despejados.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento notable. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y la bruma matutina podrían influir en la sensación térmica y la visibilidad. Se recomienda estar preparado para un día fresco y ventoso, disfrutando de las actividades al aire libre con las debidas precauciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, A Estrada se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados durante las horas más frescas.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de luz solar. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo cubierto que comenzarán a manifestarse a partir de las primeras horas de la tarde.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.