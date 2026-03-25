El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque mantendrá un predominio de nubes altas en algunos momentos, no afectará significativamente la luminosidad. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Los vientos, que soplarán principalmente del este y noreste, tendrán velocidades que oscilarán entre los 3 y 24 km/h, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los que planean salir a disfrutar de la ciudad o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

Durante la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 19:52, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas, ideal para disfrutar en la costa o en parques.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y templada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la ciudad, realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse en un entorno natural.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 25 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 61% al inicio del día, lo que proporcionará una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.