El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 9 grados, mientras que por la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo en 16 grados. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible sensación de frío en las horas más tempranas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 59 km/h. Este viento puede generar una sensación de frescura, por lo que es aconsejable tener en cuenta su presencia al planificar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar del día.

El orto se producirá a las 07:28 y el ocaso a las 19:52, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente despejado con algunas nubes altas, temperaturas frescas y un viento moderado, lo que promete un día agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 16 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.