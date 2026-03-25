El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. A primera hora, las temperaturas rondarán los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas, cuando la temperatura se acerque a su pico.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 43 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría generar una sensación de frescura, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la tarde.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones. Aunque la mañana comenzará despejada, se anticipa la aparición de nubes altas en la tarde, lo que podría dar un toque de dramatismo al paisaje sin afectar la claridad del día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para realizar paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza. Con el viento fresco y las temperaturas agradables, será un día ideal para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 25 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, el termómetro marcará 11 grados, manteniéndose en cifras similares durante la madrugada, con mínimas que rondarán los 10 grados.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con cielos que alternarán entre poco nubosos y despejados a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 10 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a las 9°C, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.