El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Tomiño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 21 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 60% hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:52 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Tomiño se presenta como una jornada primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados, lo que invita a disfrutar del aire libre y de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados . Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 12 grados, que irán disminuyendo ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas nocturnas.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. A primera hora, las temperaturas rondarán los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.