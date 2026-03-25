El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 18 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que favorecerá actividades al aire libre. La humedad relativa, que se situará en torno al 51% durante las horas centrales del día, contribuirá a una sensación de confort, sin que el ambiente se sienta excesivamente húmedo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Aunque no se prevén rachas extremas, el viento podría ser más notable en las horas de la tarde, especialmente en zonas abiertas. Esto podría ofrecer un alivio agradable ante el calor moderado de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay que preocuparse por el paraguas, y se puede disfrutar de actividades al aire libre sin temor a sorpresas meteorológicas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00 horas. El cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:52. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en la naturaleza. La combinación de un viento suave y temperaturas moderadas hará que la jornada sea placentera para todos los que decidan salir y disfrutar de lo que la primavera tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , alcanzando su punto más alto hacia el mediodía, donde se espera que la temperatura llegue a los 19 grados.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.