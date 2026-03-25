El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto es especialmente notable en las horas de la tarde, cuando la humedad podría llegar a un 57%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Silleda durante el día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el tiempo. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre o que necesitan desplazarse por la localidad.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas más ventosas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas, ya que el viento puede ser bastante fuerte en ciertos momentos.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, volviendo a un estado poco nuboso. Las temperaturas descenderán, alcanzando valores cercanos a los 8 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:51, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más nublado a medida que avance.

En resumen, Silleda experimentará un día variado en términos de condiciones meteorológicas, con temperaturas agradables, alta humedad y un viento notable. Los residentes pueden disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque deben estar atentos a las ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 5 y 8 grados , con un ligero descenso a medida que avanza la jornada. A lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos soleados, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de luz solar. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo cubierto que comenzarán a manifestarse a partir de las primeras horas de la tarde.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.