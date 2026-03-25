El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% y descendiendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17 grados en las horas centrales, lo que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. La brisa del norte, con velocidades que alcanzarán hasta 23 km/h, aportará frescura, especialmente en las zonas costeras. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de la playa o realizar actividades recreativas en el exterior. La ausencia de precipitaciones, combinada con las temperaturas agradables, sugiere que será un día propicio para paseos y encuentros familiares.

Por la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol está programada para las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los residentes y visitantes de Sanxenxo.

En resumen, el tiempo de hoy en Sanxenxo se caracteriza por un ambiente mayormente soleado, temperaturas agradables y vientos moderados del norte. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, con la certeza de que no habrá interrupciones por lluvias. Los habitantes y turistas pueden aprovechar al máximo esta jornada primaveral, que promete ser una de las mejores del mes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 56% por la tarde.

Hoy, 25 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con un leve descenso a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.