El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 20 grados en su punto máximo. Este incremento será acompañado por un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas más cálidas del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 23 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la intensidad del viento podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo perceptible.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:52. La noche se presentará tranquila, con condiciones ideales para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a las 9°C, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.