El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a las 9°C, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 19°C en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente poco nuboso, presentará algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La combinación de sol y nubes altas creará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje natural que rodea la localidad.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C al caer la noche. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro, con el ocaso previsto para las 19:52. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10°C, y una humedad que se mantendrá en torno al 50%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con cielos que alternarán entre poco nubosos y despejados a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 10 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. A primera hora, las temperaturas rondarán los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.