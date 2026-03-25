El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados a las 10:00 horas, manteniéndose en torno a los 12 grados durante la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% y descendiendo gradualmente hasta un 65% en las horas centrales del día. Esto sugiere un ambiente fresco pero cómodo, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. A las 15:00 horas, se prevé que la racha máxima alcance los 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que no se anticipan interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un valor de 17 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:53 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o realizando deportes. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que la jornada sea placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Hoy, 25 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , creando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.