El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , alcanzando su punto más alto hacia el mediodía, donde se espera que la temperatura llegue a los 19 grados.

A medida que avance la jornada, el cielo continuará mostrando un predominio de nubes altas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los habitantes de Redondela podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 49% en las horas de la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:52. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará tranquila, con un cielo despejado y temperaturas que rondarán los 10 grados.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo que, aunque nublado en algunas horas, no impedirá disfrutar de un día soleado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.