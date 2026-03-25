El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco al inicio, ideal para abrigarse un poco, pero que se tornará más cálido conforme se acerque el mediodía. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde-noche, con valores que rondarán los 10°C al caer el sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 26 km/h. Las rachas más intensas se prevén durante la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los residentes de Pontevedra pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:28 y el ocaso será a las 19:52, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Pontevedra se presenta como una oportunidad ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos mayormente despejados.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Hoy, 25 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Poio se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.