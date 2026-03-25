El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 16 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia la tarde.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 03:00 horas. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo que se tornará más nuboso hacia la noche.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que contribuye a un ambiente seco y agradable. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no hay riesgo de chubascos o tormentas durante el día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 86% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 58% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, generará una sensación de confort, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de Pontecesures tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de ráfagas de viento en las horas de mayor intensidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.