El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 11 grados a media mañana y llegando a un máximo de 19 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será acompañado por cielos despejados y poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable para actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre el mediodía y la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría generar una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas más cálidas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que contribuye a un ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar del sol en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:52, marcando el final de un día que, aunque fresco al inicio, se presentará como cálido y soleado en su mayor parte.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las rachas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 74% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a las 9°C, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.