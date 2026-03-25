El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:28. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados .

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% y descendiendo a lo largo del día hasta un 53% en la tarde. Esto contribuirá a un ambiente cómodo, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 10 y 27 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 58 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre en áreas abiertas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo disfrutar de un día seco y soleado.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso ocaso a las 19:52. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de precipitaciones hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.