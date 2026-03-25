El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Poio se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 49% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople del norte y noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 26 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 10:00 y las 15:00, se registrarán rachas más intensas, alcanzando hasta 49 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de las 24 horas. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos programados y las actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá manteniéndose poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está prevista para las 19:52, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la escasa nubosidad.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, un viento moderado y sin riesgo de lluvia, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 25 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.