El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se prevé que las temperaturas alcancen los 12 grados a media mañana, manteniendo un ambiente cómodo para actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, rondando el 61%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda. El viento soplará del norte a una velocidad de 3 a 6 km/h, lo que no generará molestias y permitirá disfrutar de un día tranquilo.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15 horas, llegando a los 17 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con la baja probabilidad de precipitación (cero por ciento), sugiere que será un momento ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El viento se mantendrá en dirección norte-noreste, aumentando ligeramente su velocidad a medida que avanza la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. La humedad comenzará a descender, lo que hará que la tarde sea aún más placentera.

Al caer la noche, se espera que el cielo continúe poco nuboso, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de un ambiente tranquilo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La brisa del norte se mantendrá, pero con una velocidad más suave, lo que hará que la velada sea cómoda.

En resumen, el día de hoy en Pazos de Borbén se presenta como una jornada ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar la naturaleza y realizar actividades que requieran de un buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 74% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , alcanzando su punto más alto hacia el mediodía, donde se espera que la temperatura llegue a los 19 grados.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.