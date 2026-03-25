El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados . Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 12 grados, que irán disminuyendo ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas nocturnas.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso en las primeras horas, con un aumento gradual de nubes altas a medida que avance el día. Desde la madrugada hasta la mañana, se prevé que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:30. Sin embargo, a partir de la tarde, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% en la madrugada y aumentando hasta un 56% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la tarde avance, la humedad se estabilizará, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias. La puesta de sol se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente tranquilo y fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de viento fuerte en la tarde. La ausencia de precipitaciones y el cielo parcialmente nublado permitirán disfrutar de un día agradable en esta hermosa localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Tomiño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 21 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.