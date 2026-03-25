El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados, ya que la temperatura puede sentirse más cálida a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a niveles más frescos, alrededor de 10 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. Se recomienda a todos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el viento y la variación de temperaturas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados . Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 12 grados, que irán disminuyendo ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas nocturnas.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Tomiño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 21 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.