El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con cielos que alternarán entre poco nubosos y despejados a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 10 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 64% y el 88%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más confortable en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas de mayor intensidad. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que puede aportar un ligero frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que O Porriño tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:52. En resumen, el tiempo de hoy en O Porriño se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 61% al inicio del día, lo que proporcionará una sensación de frescura.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a las 9°C, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. A primera hora, las temperaturas rondarán los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.