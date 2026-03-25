El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

A lo largo de la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 16 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (alrededor del 69%), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 49% previsto para las horas centrales del día.

El viento será un factor notable, soplando principalmente del noreste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 37 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la costa o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la calidad del día. La puesta de sol se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, O Grove disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento notable que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en el puerto o explorando los encantos del municipio.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

Hoy, 25 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando entre los 10 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con un leve descenso a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.