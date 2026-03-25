El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los residentes y visitantes. La humedad relativa se mantendrá en torno al 56% al amanecer, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando los 13 grados a media mañana. El cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza, lo que contribuirá a un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, a partir del mediodía, comenzarán a aparecer nubes altas, aunque no se anticipa ninguna precipitación a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte-noreste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A pesar de la velocidad del viento, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados durante la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, y se espera que caigan a 16 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 61%, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta un poco más densa. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:53.

Durante la noche, las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. El viento disminuirá en intensidad, pero aún se sentirán ráfagas de hasta 20 km/h.

En resumen, el día en Nigrán se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento notable que podría refrescar el ambiente. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes aprovechen al máximo el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Hoy, 25 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, el termómetro marcará 11 grados, manteniéndose en cifras similares durante la madrugada, con mínimas que rondarán los 10 grados.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.