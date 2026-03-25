El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 61% al inicio del día, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y luminoso. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades al aire libre y los encuentros familiares.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 4 y 20 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas más suaves, pero a medida que el día progrese, el viento se intensificará, alcanzando hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante el aumento de la temperatura, haciendo que la sensación térmica se mantenga agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el suelo se mantenga en condiciones óptimas para paseos y actividades recreativas.

Por la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 52%. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:52.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. La combinación de temperaturas suaves y un cielo despejado promete un día placentero para todos los habitantes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con cielos que alternarán entre poco nubosos y despejados a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 10 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , alcanzando su punto más alto hacia el mediodía, donde se espera que la temperatura llegue a los 19 grados.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.