El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será gradual, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 96% a las 3 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose alrededor del 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

El viento, que soplará del noreste, se presentará con rachas que irán aumentando a lo largo del día. En la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 9 km/h, pero se intensificará, alcanzando hasta 56 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad del viento. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas, ya que las ráfagas podrían ser más intensas.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará ligeros cambios, con la aparición de nubes altas en la tarde, aunque no se prevén lluvias. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se aconseja a los habitantes de Moraña que se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente entre la mañana y la tarde.

En resumen, el tiempo en Moraña para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento notable. La ausencia de precipitaciones y la mejora en la temperatura a medida que avance el día hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de rachas de viento fuerte.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.