El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 74% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 10:00 horas. El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad moderada de 4 a 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un buen momento para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados entre las 13:00 y las 16:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa disminuirá, alcanzando un 50% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

En cuanto a las condiciones de viento, se prevé que la velocidad aumente, alcanzando hasta 39 km/h en las horas centrales del día. Este viento, también proveniente del noreste, podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de los residentes o visitantes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular, con el ocaso programado para las 19:52 horas. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. En resumen, el tiempo de hoy en Mondariz se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 25 de marzo de 2026, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.